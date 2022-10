San Pellegrino | piovono massi in località Pregalleno | strada chiusa al traffico

La Voce delle Valli

... un viaggio ideale verso Roma, farà calzare al visitatore i panni delmedievale che, ... prima basilica cristiana, cattedrale di Roma e sede dei pontefici durante il Medioevo;Pietro in ...... domenica 23 ottobre appuntamento aGiacomo . Dal mattino ci saranno i mercatini, dalle 14 castagnata e musica occitana con gli "Artusin" e Luca. Info: www.facebook.com/... Bando Rigenerazione, zero euro al Nord: beffa per San Pellegrino, Sant'Omobono e San Giovanni Previsioni meteo per il 22/10/2022, Passo San Pellegrino. Giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, temperatura minima 3°C, massima 8°C ...Alcuni macigni si sono staccati dal versante roccioso finendo sulle reti di protezione installate due anni fa. La strada è chiusa, tecnici al lavoro. Una frana è caduta sabato mattina 22 ottobre a mon ...