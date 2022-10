Migranti | Geo Barents a Taranto | sbarcano in 293

E' approdata al porto di Taranto la nave ong di Medici Senza Frontiere "Barents" dalla quale sono sbarcati 293salvati nei giorni scorsi in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Tra loro ci sono 150 minori, di cui 130 non accompagnati. Hanno tra i 13 e i ...Sono stati in mare oltre una settimana i 293a bordo dellaBarents. Tra loro circa 150 minori, quasi tutti non accompagnati, tra i 13 e i 17 anni. Sono per la maggior parte di nazionalità gambiana, libica ed egiziana. Le immagini ...L’imbarcazione di salvataggio «Ocean Viking», gestita dall’organizzazione SOS Méditerranée, ha annunciato il salvataggio, durante un’operazione notturna, di 34 migranti da un gommone alla deriva nel M ...E' approdata al porto di Taranto la nave ong di Medici Senza Frontiere "Geo Barents" dalla quale sono sbarcati 293 migranti salvati nei giorni scorsi in operazioni di soccorso nel Mediterraneo. Tra lo ...