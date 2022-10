Francesco Valdiserri ucciso sulla Colombo a 18 anni | l’assessore Patanè | ‘Installeremo autovelox mobili’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022)è stato investito esu via Cristoforo, una delle vie più pericolose di Roma. Adesso l‘assessore alla Mobilità Eugenioha annunciato i lavori che verranno svolti sulle arterie stradali considerate più pericolose nella Capitale. L’annuncio dopo la morte di un’altra vittima,, il 18enne travolto eda un’auto mentre passeggiava con un amico. Roma, 30mila incidenti in 10Cristoforoe via Nomentana tra le vie più pericolose di Roma. Saranno infatti oggetto dei primi interventi di sicurezza stradale. Lo confermain un’intervista al Corriere della Sera: “Da quando ci siamo insediati abbiamo fatto un lavoro per ...