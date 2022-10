Due medaglie d’oro per i vini Don Tomasi al concorso di Bruxelles 

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 22 ottobre 2022) La Donconquista dueper Il Nero D’Avola e il Cabernet almondiale di Bruxelles. “Complimenti all’Azienda Donper questo prestigioso riconoscimento”. Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono si è complimentato questa mattina con l’aziendacola per il traguardo raggiunto, “che porta al nostro territorio un attestato di riconoscimento all’interno di unenologico internazionale”. Le valutazioni sono state affidate a esperti specializzati, selezionati per le loro elevate competenze e per la capacità di degustare qualsiasi tipo di vino, apprezzando le specificità di ognuno di essi. “È stato per me e per il nostro team della Donun piacere immenso poter ricevere in una location di tale prestigio ...