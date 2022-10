Covid | variante Cerberus | Ecdc lancia l' allarme | Sarà dominante fra un mese

... il crime trova nuova linfa in streaming Ladi- 19 creata in laboratorio sta facendo discutere Notizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...... il crime trova nuova linfa in streaming Ladi- 19 creata in laboratorio sta facendo discutere Notizie, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Il nome del nuovo ceppo è BQ.1. Secondo l'ente europeo per le malattie infettive provocherà un aumento dei contagi quest'inverno. La sua capacità di evadere il sistema immunitario è quasi 4 volte supe ...Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie è in arrivo in Europa una nuova variante di covid-19 che contribuirà all'aumento dei casi.