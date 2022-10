Convalidato arresto Bilal | resta al Centro accoglienza

Intanto è statoquesta mattina l'per Chiara Silvestri la 23enne che mercoledì sera era alla guida della Suzuki Swift. La ragazza - a cui già in passato era stata ritirata la ...Il gip dei minori di Milano ha deciso la convalida dell'e il mantenimento nel Cpa (Centro di prima accoglienza) di Torino per Bilal, il minorenne marocchino protagonista nelle ultime settimane di una decina di episodi di furti, rapine e fatti ...Il gip dei minori di Milano ha deciso la convalida dell'arresto di Bilal, il rapinatore ragazzino protagonista nelle ultime settimane di una decina di 'colpi' in città: resterà così nel Cpa (Centro di ...Il gip dei minori di Milano ha deciso la convalida dell'arresto e il mantenimento nel Cpa (Centro di prima accoglienza) di Torino per Bilal, il minorenne marocchino protagonista nelle ultime settimane ...