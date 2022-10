Cna | un “ponte” tra i distretti orafi | la sfida parte da Caserta

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Si gettano ale basi per costruire und’Oro in grado di unire iitaliani in un legame strategico che, a partire dalla valorizzazione delle dimensioni locali, sia nuova forza per vincere in ambito internazionale. “Collaborare per competere” è il titolo del convegno nazionale che Cna(Confederazione nazionale dell’Artigianato) ha organizzato Marcianise, nelno, presso la Sala Congressi del Centro Oromare giovedì 27 ottobre (ore 10). L’obiettivo principale è promuovere una riflessione all’interno della filiera dell’oro per cogliere appieno la nuova richiesta di manifattura di qualità, coinvolgendo idi Valenza, Vicenza e Arezzo, oltre a promuovere a livello nazionale ed internazionale la realtà ...