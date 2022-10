Bologna | Thiago Motta | 'Cambiaso in crescita | in due out per il Lecce Arnautovic? Così tornerà a segnare'

(Di sabato 22 ottobre 2022) "Siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare". Idee chiare per l'allenatore del, che in conferenza stampa...

Motta ha diramato i convocati per la partita di domani alle 15 contro il Lecce. Portieri : Bardi, Raffaelli, Skorupski. Difensori : Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Lucumi, Lykogiannis, Posch, ...Ora che ha vinto la sua prima gara (in Coppa Italia) sulla panchina del("Ma da un secondo dopo il triplice fischio ho pensato subito al Lecce"),Motta sa che il bivio è forzato: vincere o… vincere, sennò la classifica diventerà ancora più ...