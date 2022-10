Atp Finals | la Race per Torino 2022 aggiornata | Berrettini e Sinner sognano la qualificazione

Sorteggiato questa mattina il tabellone principale dell'500 di Vienna, altro torneo fondamentale in vista della rincorsa alle. In chiave Azzurra, Sinner al momento out per problemi fisici affronterà subito il cileno Cristian Garin, mentre in un ...Il 'Djoker' si è aggiudicato glidi Tel Aviv e Astana, staccando il pass per ledi Torino. Il 21 volte campione Slam si è portato a quota 90 titoli in carriera, 13 in meno di Roger ...Iga è stata l'assoluta dominatrice della Race e avrà il ruolo di grande favorita. Jabeur, Gauff e le altre: ecco chi proverà a sorprenderla in Texas ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...