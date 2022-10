Allegri | torna la speranza | un motivo per sorridere c’è

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una vittoria che riporta ossigeno in casa Juventus; il successo con il Torino e con l’Empoli, inoltre, fa sperarein una rapida uscita dalla crisi. Contro il Torino è arrivata una vittoria decisamente ossigenante per la Juventus; i due passi falsi con Milan e Maccabi avevano portato tanto malumore nel mondo bianconero considerando anche la situazione sia in campionato sia in Champions League. Il successo nel derby, firmato Vlahovic, può rappresentare come in passato il primo passo per la svolta anche se prima di parlare di Juventus guarita bisogna aspettare diverso tempo; le prossime due partite di campionato, contro Empoli e Lecce, possono dare punti e fiducia ad una squadra che ha tremendamente bisogno di continuità. Una continuità chespera di trovare anche per quanto visto nell’ultimo turno di Serie A; andiamo a vedere di cosa si ...