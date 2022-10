Wanda Nara ha mentito | “È tutto finto” | scivolone sui social

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La showgirlè al centro di una curiosa polemica: il tira e molla non convince, i social la sbugiardano.(fonte instagram)La vita sentimentale delle showgirl argentinaè più appassionante di un thriller con tutti i crismi. La bella moglie di Mauro Icardi ha recentemente abbandonato l’Italia, sua seconda dimora, per ritornare nella Patria natia. I rumors circa una crisi coniugale in piena regola sembravano confermare l’ipotesi di un divorzio milionario, tanto più che la sensualeè stata più volta immortalata assieme al rapper argentino L-Gante. I coniugi Icardi-avevano ufficialmente smesso di seguirsi a vicenda sui social, mentre il rivale in amore alimentava i pettegolezzi circa il flirt nascente. L-Gante ...

Da www.corrieredellosport.it CHINA SUAREZ Mauro Icardi e China Suarez hanno fatto sesso un anno fa: cosìè stata tradita. Dopo aver parlato solo di un flirt platonico tra l'ex attaccante dell'Inter e l'attrice ora viene a galla ...Non c'è tregua, in questa separazione che ha la sua valenza anche in termini di sgretolamento di un impero finanziario a cuie Mauro Icardi sono legati a doppio filo. Vincoli contrattuali e di coppia, i loro che se divorzio sarà andranno a ridisegnare nuovi equilibri sia sul piano familiare, sia su quello ...Wanda Nara dimentica definitivamente Mauro Icardi, spuntano le foto bollenti proprio insieme a lui e il suo ex va su tutte le furie ...Continua sui social il botta e risposta tra Wanda Nara e Mauro Icardi, sempre più al centro dell'attenzione dei social. Nelle ultime ore a non passare ...