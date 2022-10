Video | Guardiola | ' ' Ammiro molto De Zerbi' '

Calciomercato.com

Alla vigilia della sfida di Premier League tra Manchester City e Brighton, Pepesprime parole di ammirazione per Roberto De Zerbi. Guarda ...Commenta per primo L'allenatore italiano del Brighton, Roberto De Zerbi ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Manchester City in Premier League : 'Pepè il miglior tecnico al mondo, ma sono sicuro che la mia squadra riuscirà a creare delle difficoltà ai campioni d'Inghilterra'. De Zerbi sfida Guardiola: le parole VIDEO | Estero Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'allenatore italiano si prepara a sfidare Pep Guardiola, dichiaratamente il suo tecnico preferito, ma è sicuro che la sua squadra riuscirà a creare delle difficoltà al Manchester City.