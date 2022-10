Uno sguardo e la ho portata in camera | l' aneddoto a luci rosse su Patty Pravo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Nel 1972, io e Nicoletta eravamo due ragazzi. Ci presentarono. Ci guardammo. Nel giro di qualche ora eravamo nella stessa": Riccardo Fogli si confessa in una lunga intervista col Corriere della Sera. Il suo riferimento è alla cantante, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, con cui lui ha avuto una relazione in passato. Il loro fu un amore così travolgente che portò il bassista a lasciare la moglie Viola Valentino e il suo gruppo, i Pooh. Parlando dell'addio alla band, Fogli ha raccontato: "Ho sofferto molto la mancanza di un abbraccio. Di qualcuno che mi dicesse: 'Ricky, dai, pensaci bene, sei sicuro?'. Che mi trattenesse. Non sono stato io a sbattere la porta. Fu il nostro produttore a farci dividere, convinto che la mia storia d'amore con una cantante così famosa potesse nuocere al gruppo. 'Siamo ...

Investing.com Italia

Iliad Flash 160 è la nuova offerta telefonica che la compagnia, fino al 10 novembre, ha deciso di mettere al servizio dei consumatori. Offerte Iliad: tariffa Flash 160 Diamoalle principali caratteristiche di questa promozione. Nello specifico, il bundle messo a disposizione dell'utente dall' offerta Iliad Flash 160 include: minuti illimitati per effettuare ...Durante il confrontoanche a quanto accadendo a Roma, dove sono in corso le consultazioni . Uno sguardo sui mercati: Il sentiment sta cambiando. C'è spazio per un rally A partire dall'esperienza siciliana si pensa a un modello condiviso per la promozione dei beni culturali nel Mediterraneo. (ANSA) ...Per abbattere lo stigma sociale con uno sguardo che non nasconde i problemi ma si apre alla speranza, con un sorriso.Vi aspettiamo al Cine Chaplin, ore 20.30. La proiezione è ingresso libero: partecip ...