Una soluzione ecosostenibile per rimuovere il make up c' è

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dagli spazzolini da denti in bambù ai dischetti struccanti lavabili, il mondo degli accessori per la beauty routine sta facendo incredibili passi avanti per diminuire lo spreco di plastica e mettere in atto una skincare più sostenibile. In modo particolare, i dischetti struccanti riutilizzabili permettono diilup in modo semplice e green. Dischetti struccanti lavabili i migliori guarda le foto Dischetti struccanti lavabili: cosa sono I dischetti struccanti di cotone sono da sempre una grande comodità, ma al tempo stesso non si può negare che non ...