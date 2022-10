Ucraina | le armi occidentali sul campo di battaglia

Tag24

La pistola, che il comandante dell'unita' Dymtro osserva essere "molto precisa a una distanza di 30 chilometri", e' uno dei tanti articoli di equipaggiamento militare straniero che l'ha usato ...... ribadisco il termine, al crimine perpetrato da Putin con l'invasione dell', ha chiaramente ... Invece di prendere le, discutiamo. Qualcuno faccia davvero da arbitro dunque, per far sì che il ... Guerra in Ucraina, la Nato invia nuove armi a Kiev • TAG24 Documento della Conferenza Episcopale Russa in risposta alle ultime decisioni di Putin, che chiede anche l'arruolamento di sacerdoti.Soldati russi mandati al fronte in Ucraina senza vestiti adeguati, costretti a procurarsi da solo armature e equipaggiamento, spesso con l'aiuto economico delle famiglie. La ...