Tuttosport – gol | premi e minuti Il piano di Allegri

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 2022-10-21 09:59:24 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: È insaziabile, Dusan Vlahovic in questo autunno:, candidature,, miglioramenti, gol. È uscito da un settembre difficile con ancora più fame di vincere, segnare, incidere, brillare e – forse, e potrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera appena cominciata – con una capacità molto maggiore di gestire e controllare quella fame, sfruttandola solo come motivazione fortissima ma impedendole di consumare le sue stesse energie mentali. Forse, perché per esserne sicuri serviranno altre prove di quella fredda determinazione vista contro il Torino, che gli ha permesso di conservare la lucidità necessaria a gestire il pallone nel migliore dei modi e a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, quello di decidere il derby. È stato il perfetto preludio a una settimana ...

Tuttosport

La Juventus è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro l'Empoli in Serie A (15V, 2N), segnando 39(2.2 di media) e registrando ben 11 clean sheet nel periodo. I toscani, invece, dopo ...che fra l'altro hanno permesso a Vlahovic di raggiungere in vetta alla classifica marcatori Ciro Immobile e Marko Arnautovic: obiettivo secondario, quello del trono dei bomber, rispetto all'... Juventus, Vlahovic: gol, premi e minuti. Il piano di Allegri Se dopo 10 giornate l'Empoli ha subito solo 11 gol - ottava miglior difesa del campionato - gran parte del merito va riconosciuto a Guglielmo Vicario. Il 26enne portiere di Udine, dopo l'esordio in ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...