“Rotto i… Me ne vado” Caos al GF Vip | concorrente contro Signorini | “Pagliaccio”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) GF Vip 7 – Ogni edizione del GF Vip di Alfonso, anno dopo anno, ha collezionato i suoi cosiddetti comodini, ossia concorrenti che, per principi personali o mancanza del giusto carisma, non creano dinamiche così da diventare invisibili. Daniele Dal Moro in puntata è stato accusato di questo anche da Alfonsoe non ci è stato. Dopo il suo rimprovero e quello di Sonia Bruganelli, il vippone è, letteralmente, sbottato. Ognuno ha il proprio modo di interpretare il GF Vip 7, magari Daniele Dal Moro troverà pian piano il modo di aprirsi e, in realtà, sostiene di averlo già fatto. Ma, a suo dire, essendosi aperto su cose importanti, non adatte a generare dinamiche come litigi, gelosie o seminare semplicemente zizzania, gli autori sono soliti omettere questo tipo di contenuti in serata. Il 32enne non ha temuto di andare ...