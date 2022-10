Piantedosi | Petitto | “Il giusto riconoscimento dopo una carriera ultra trentennale”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Accolgo con piacere la notizia della nomina di Matteoal ruolo di Ministero dell’Interno nel Governo appena varato”. Così in una nota il consigliere regionale, Livio. “Prefetto di Roma, già Vice Capo della Polizia di Stato, il neo titolare del Viminale è originario di Pietrastornina, paese di cui è cittadino onorario dal 2019 – si legge – Nel 2017 anche la cittadinanza onoraria del Comune di Mercogliano per la vicinanza profusa rispetto alle Istituzioni nonché esempio di vita nella legalità e solidarietà.raggiunge ilunanelle Prefetture di tutta Italia, oltre che per i vari ruoli già ricoperti al Ministero ...