Per Franco Giorgetti al Mef sarebbe adattissimo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - "Lo conosco da parecchi anni e credo. E stato presidente della commissione Bilancio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico. Con lui abbiamo lavorato fianco a fianco in questi venti mesi. Abbiamo in comune l'idea che lo sviluppo economico italiano dipenda da quanto accade nel sistema produttivo, in primo luogo nella manifattura e nei servizi, che questi settori siano il cuore della nostra capacità di creare reddito e che quindi debbano essere al centro della politica economica. Farà certamente bene". Così il ministro Danielein un'intervista al Corriere sulla possibilità che Giancarlodiventi ministro dell'Economia. E sulla situazione economica: "Il primo semestre del 2022 si è chiuso con una crescita acquisita del 3,6%. Abbiamo ...

... Le tue radici part I / Le tue radici part II , di cuiBattiato ha poi realizzato una cover ... tanto da farlo entrare in pochissimo tempo nella top ten italiana , dove è rimasto fissoben ...... Copertina flessibile Recensioni: vedi Circuitila microelettronica Titolo : Circuitila ... 8846469489 ISBN - 13 : 9788846469489 Autore : Gianluca Giustolisi, Gaetano Palumbo Editore :...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il mondo del ciclismo è in lutto per la morte di Franco Vita, lo storico autista del c.t. azzurro per ...Minoranza: "Il Comune dovrà pagare 6mila euro di spese legali per la vicenda, ennesima spesa di cui si poteva fare a meno" ...