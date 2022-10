(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il palazzova diper dissesto statico:profondi, al punto tale che cinque nuclei familiari sono stati evacuati dalla struttura. I fatti sono accaduti a, in via della Pace, questa mattina 21 ottobre. Ladi: 17 persone restano senza casa I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma con la squadra di Palestrina 24/A sono intervenuti questa mattina a, in provincia di Roma, per dissesto statico di un edificio. A seguito della verifica da parte dei pompieri all’interno delladi tre piani fuori terra sono stati rilevatiprofondi. Il Comune ditroverà un altro ...

Il Corriere della Città

...- al termine degli investimenti del Pnrr in Italia si andrà a creare uno scalino chedi ... unaubicata in via Roma, a ridosso del Ponte Solferino, risalente a fine ottocento e di ......punto - al termine degli investimenti del PNRR in Italia si andrà a creare uno scalino che... unaubicata in Via Roma, a ridosso del Ponte Solferino, risalente a fine ottocento e di ... Palazzina rischia di crollare per danni strutturali: 5 famiglie sgomberate a Cave ANCONA - Sigilli al contatore del gas, il condominio di via Martiri della Resistenza al civico 68 rischia di passare l’inverno al freddo. I residenti lanciano l’allarme: ...Progetto del Labanof, laboratorio di antropologia e odontologia forense della Statale. Cristina Cattaneo: portate qui il barcone della strage del 2015 ...