MotoGP | previsioni meteo GP Malesia 2022 | pioggia molto probabile per qualifiche e gara

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il Mondialeè giunto nella sua fase cruciale. A Sepang va scena il GP di, penultimo appuntamento di questa stagione. Francesco Bagnaia si presenta all’appuntamento con 14 punti di vantaggio nei confronti di Fabio Quartararo. Il centauro della Ducati ha operato il sorpasso al termine di una lunga rincorsa e ha addirittura l’occasione di conquistare il titolo iridato con unadi anticipo. I piloti dovranno però fare i conti con il, perché ledella vigilia non sono delle migliori e lascia pensare a un maltempo profondo che colpirà tutta la zona. Si sa bene quanto il rischio rovesci sia alto in Asia in questo periodo dell’anno e ci attende un nuovo weekend di passione dopo quanto successo recentemente in Giappone e in Thailandia. Le prove libere ...