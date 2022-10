Ispirata a vecchi stereotipi L' ambasciatore italiano scrive all' Economist

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Leggere l'è un piacere per ogni diplomatico. E, comenel Regno Unito, a maggior ragione dal momento che dedicate un'attenzione costante all'Italia, tanto amata dai britannici. Ma l'ultima copertina sfortunatamente è". Lo ha scritto Inigo Lambertini,nel Regno Unito, in una lettera indirizzata all', uscito in edicola con il titolo Benvenuti a Britaly e l'ormai ex premier Liz Truss raffigurata con una forchetta con gli spaghetti arrotolati e uno scudo di pizza. "Nonostante gli spaghetti e la pizza siano gli alimenti più ricercati al mondo, come seconda industria manifatturiera d'Europa, vi suggerisco per la vostra prossima copertina di effettuare ...

