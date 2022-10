Gli studenti “rossi” tornano in piazza | impiccati i manichini di La Russa e Fontana

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott – Durante una manifestazione studentesca a Roma, organizzata da diverse sigle, sono statidi Ignazio Lae di Lorenzo. È quantomeno ironico che una manifestazione, che sulla carta dovrebbe parlare dei problemi degli, se la prenda invece rispettivamente con la seconda e la terza carica dello Stato solo perché appartenenti a partiti come Fratelli d’Italia e Lega. “Questo è un governo di fascisti”,di LaQuella che a detta degli organizzatori sarebbe dovuta essere una manifestazione pacifica “contro la scuola dei padroni”, portando intemi come quelli dell’ambiente, del lavoro, l’abolizione del Pcto, ovvero i ...

Agenzia ANSA

La prima edizione di iliad College annunciata lo scorso 20 maggio ha visto coinvolti 92(... Tuttiarticoli iliad su Macitynet Su Macitynet abbiamo seguito l'arrivo del nuovo quarto ...... il quotidiano eallegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Texas, nelle scuole kit del dna per identificarein caso di stragi "Le persone ... Gli studenti disegnano il muro della scuola di Maracalagonis (Adnkronos) – Le ultime rilevazioni Istat sul mercato del lavoro portano segnali positivi: nel secondo trimestre 2022 gli occupati sono stati 23,1 milioni con un aumento di 677 mila unità sullo stesso ...«Non credo si debba guardare indietro - scrive Salvatore Nocera, commentando un testo di Ivana Consolo sull’inclusione scolastica, da noi pubblicato -, ma credo si debbano sempre più migliorare le spi ...