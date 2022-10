QUOTIDIANO NAZIONALE

La manifestazione è stata dedicata ai ragazzi morti durante i tirocini nelle aziende. Durante il corteo, hanno cancellato le scritte fasciste sui muri delal ...Con undavanti al Parlamento europeo, una folta delegazione di esponenti della Lega Giovani provenienti da Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, ha voluto manifestare il proprio impegno per la tutela ... Flash mob a Napoli, mille studenti in piazza: vernice rossa per le vittime dell'alternanza Tute bianche imbrattate di rosso. Rosso sangue. Corpi accartociati a terra. Abbandonati. Scomposti, simulacro dell'orrore che la tragedia delle morti bianche genera. E poi due striscioni, a fare da qu ...Un flash mob di protesta davanti al Parlamento europeo quello della Lega Giovani di Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta.