Fiorello cambia canale | il naufragio della Rai | tra feudalesimo e Cencelli

Il nuovo show dititolo e rete. Nella giornata di giovedì 20 ottobre l'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes ha annunciato che il nuovo programma mattutino diandrà ...Ha vinto il tg1, che voleva tenereil più lontano possibile dal canale. La striscia mattutina di, infatti, sarebbe dovuta andare in onda al posto del Tg1 Mattina, una decisione che ...I vertici Rai hanno fatto chiarezza sul nuovo programma di Fiorello, dopo le recenti polemiche tra il conduttore e il Comitato di Redazione del Tg1 ...Dopo giorni di polemiche, lettere e proteste dei giornalisti del Tg1, i vertici della Rai hanno definitivamente fatto chiarezza sul futuro del nuovo show mattutino di Fiorello: non andrà in onda su Ra ...