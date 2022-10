Emigratis | Pio e Amedeo danno in beneficenza i bonifici | ecco a quale associazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Pio ein beneficienza idegli ospiti dell’ultima stagione di. I“scroccati” alle celebrità andranno tutti ad AMREF. Non solo divertimento e spettacolo per i due comici, ma i due si impegnano anche a livello sociale con questa nuova iniziativa. Pio ee la collaborazione con AMREF Pio esono tornati con ‘– La Resa dei conti’: nuove puntate, nuovi ospiti e nuovi sketch. Ma c’è molto di più dietro allo show. Durante i loro viaggi in tutto il mondo Pio ehanno coinvolto i loro ospiti in un progetto benefico con il supporto di Amref Health Africa, una organizzazione non governativa internazionale fondata nel 1957 che si propone di migliorare la salute in Africa ...