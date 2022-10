Emigratis | i soldi “scroccati” da Pio e Amedeo per la costruzioni dei pozzi d’acqua in Kenya

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tanta comicità con Pio ema anche tanta solidarietà. Si è concluso il viaggio televisivo di “” durante il quale i due comici foggiani – all’anagrafe Pio D’Antini eGrieco – hanno girato il mondo a “scrocco” di vari vip: Dubai, Londra, Parigi, fino ad arrivare negli Stati Uniti dove hanno incontrato la leggenda mondiale della boxe, Mike Tyson. Prima di tornare in Italia, però, hanno fatto tappa in. Stavolta l’obiettivo non è stato estorcere denaro e regalie ai personaggi famosi, bensì portare aiuto alla popolazione locale. Non solo comicità ma anche solidarietà vera con Pio e(Instagram)Tutti i bonifici “” da Pio edurante “” sono stati destinati, infatti, ad Amref per la costruzione di ...

