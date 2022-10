DIRETTA MotoGP | GP Sepang 2022 LIVE | Bagnaia 2° sul bagnato | ma solo 11° nel combinato Pericolo Q1

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP2 LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 CRONACA FP1 ORARIO QUALIFICHE SABATO 22 OTTOBRE SU TV8 11.07 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi all’attesissimo sabato di. Grazie e buon proseguimento di giornata, il venerdì del GP di Malesia si chiude qui… 11.05 Per quanto visto nella giornata odierna, l’equilibrio regna sovrano a, con Ducati contro Quartararo per l’ennesima volta, ma occhio anche a KTM e Aprilia… 11.04 La classifica combinata delle prove libere. Come vedete, nessuno si è migliorato nelle FP2. 1 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.479 18 2’10.485 14 2 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.576 17 2’09.960 15 0.097 0.097 3 93 M.MARQUEZ SPA Repsol ...