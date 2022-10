Bannon condannato per oltraggio alla corte | il giudice decide se dovrà andare il prigione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) E' attesa per oggi la decisione sulla pena per Steve, il guru dell'estrema destra americana, e non solo, che è stato stratega di Donald Trump,a luglio peral Congresso, ...

Steve Bannon, l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump e suo stratega alla Casa Bianca, è stato condannato da una corte federale di Washington a quattro mesi e 6500 dollari di multa per oltraggio al Congresso, essendosi rifiutato di testimoniare di fronte alla commissione.