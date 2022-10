Atp Finals | la Race per Torino 2022 aggiornata | Berrettini e Sinner sognano la qualificazione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La classifica dellapersettimana per settimana. Mancano ormai poche settimane all’inizio del Torneo dei Maestri, in scena dal 13 al 20 novembre, e la situazione inizia a delinearsi. Poche le speranze di vedere Jannike Matteo, che avrebbero bisogno quasi di un miracolo negli ultimi tornei utili. Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime con i rispettivi successi a Gijon e Firenze fanno un bel passo in avanti. Di seguito la. LADELLE(al 21 ottobre): Alcaraz 6460 punti – QUALIFICATO Nadal 5810 – QUALIFICATO Ruud 4930 – QUALIFICATO Tsitsipas 4855 – QUALIFICATO Medvedev 3555 Rublev ...

... n.64 del ranking, dopo aver superato all'esordio il francese Grenier, n.116, è stato ...from Carreno Busta! The number 1 seed defeats Fabio Fognini 6 - 1 6 - 1 to reach the quarter -in ...Quarti di finale per il campione romano: sfiderà il giapponese Taro Daniel. In palio c'è l'accesso alla semifinale con punti preziosi nella corsa alledi ...