Ultime Notizie – Verona | trovati morti Sofia e Francesco

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sono stati, i due ventenni scomparsi nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, lunedì dalla provincia di. L’auto sulla quale viaggiavano è stata “rinvenuta distrutta a lato della SR450 tra Lazzise e Affi” si legge sul profilo Twitter di ‘Chi l’ha visto?’. Alla trasmissione in onda su Rai3, i genitori ieri sera avevano lanciato in diretta appelli. +++ripurtroppo senza vita+++ L’auto rinvenuta distrutta a lato della SR450 tra Lazzise e Affi. Erano scomparsi la notte tra 17 18 ottobre. Condoglianze ai genitori, che ieri sera avevano lanciato in diretta appelli a “Chi l’ha visto?”.#chilhavisto pic.twitter.com/PS2mkSxDDh — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) October 20, 2022 Adnkronos, ...

di Redazione Online Ledi giovedì 20 ottobre, in diretta. L'Ucraina resta al buio. Il Cancelliere tedesco Scholz: "...respinto attacchi russi in nove villaggi nell'est del Paese nelle24 ...L'auto di Sofia e Francesco è stata trovata lungo la strada che collega Affi a Castelnuovo Nelleore, come riporta 'Corriere della sera', i loro corpi senza vita sono stati rinvenuti all'...Carolina Marconi ci va giù pesante con Giaele De Donà. È scontro nella casa del Grande Fratello Vip. Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Carolina Marconi è molto delusa dal comp ...Taulia, fornitore leader di soluzioni per la gestione del capitale circolante, e Henkel, il colosso tedesco degli adesivi e dei beni di consumo, hanno annunciato oggi il successo dell'integrazione dei ...