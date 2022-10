Shiffrin | Odermatt | i favoriti per difendere i titoli all’inizio della stagione 2022-23

NEVEITALIA.IT

I detentori sono lo svizzero Marcoin campo maschile e la statunitense Mikaelain quello femminile e proprio tra le donne si concentrano le uniche speranze italiane di lottare tanto ...... con il ghiacciaio del Rettenbach ancora una volta chiamato a dare il via alla lotta per la Sfera di Cristallo vinta pochi mesi fa da Marcotra gli uomini e Mikaelatra le donne. Ad ... Shiffrin per la cinquina di coppe 'Equilibri differenti con il nuovo staff, ma ho vissuto una bella estate' Defending overall globe winner Mikaela Shiffrin headlines the FIS World Cup opener in Soelden, Austria this weekend, which will see a women’s and men’s giant slalom on Oct. 22 and 23, respectively.Reigning overall World Cup champions Mikaela Shiffrin and Marco Odermatt kick off the 2022-23 season as odds-on favourites, as alpine skiing again battles on against challenging environmental issues.