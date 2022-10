‘Saranno Campioni’ | Julia Ituma | la 18enne dal braccio pesante sulle orme di Paola Egonu

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nella pallavolo femminile siamo in presenza della nuova? Ancora è presto per affermarlo, ma i presupposti sembrerebbero esserci tutti. Stiamo parlando di, giovane talento del volley nostrano che sta crescendo esponenzialmente e che potrebbe un giorno giocare assieme alla grande campionessa con la maglia azzurra, visto che il suo obiettivo principale è quello di arrivare con la nazionale maggiore a giocare un’Olimpiade per il Bel Paese.è nata l’8 ottobre 2004 a Milano, da genitori di origine nigeriana. La sua altezza è di 192 cm e il suo ruolo attuale è di schiacciatrice. Ha iniziato a giocare a pallavolo a 11 anni, perché sua madre voleva che facesse sport e la mira (grazie alla sua altezza) era indirizzata verso basket e pallavolo. Dopo aver ...