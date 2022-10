Sampdoria | Romei | “Se non potremo pagare gli stipendi lo diremo apertamente”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 ottobre 2022) “La situazione è delicata senza nascondere la realtà. Ma non dobbiamo accendere ed esasperare situazioni: non è giusto per noi né per la”. Lo ha detto il vicepresidente della società blucerchiata Antoniodurante un incontro informale con i giornalisti. “In questo contesto devo aggiungere che noi membri del Cda nella trattativa in corso non c’entriamo niente – ha detto ancora-. Non possiamo svolgere alcun ruolo se non fornire tutte le informazioni possibili a favore di eventuali acquirenti. Anzi, non vediamo l’ora che avvenga la cessione: nessuno di noi vuole rimanere su questa sedia, ruolo che ogni giorno ci fa tremare i polsi. Sappiamo che dobbiamo tenere piedi la società senza far ricorso alle risorse del socio”. I tifosi sono ovviamente preoccupati per il futuro anche a breve termine della squadra. “Dirò – ...