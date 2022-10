Roma Muore a 18 anni travolto da un' auto | camminava sul marciapiede sulla Colombo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nel 2020, secondo quando riportato dal giornale online Leggo.it, le sarebbe stata ritirata la patente per guida in stato d'ebrezza. Il dolore della madre: "Era un ragazzo felice. Io non lo sarò mai ...

Succede, ancora una volta, sulla Cristoforo Colombo : l'arteria che collegaa Ostia è considerata una strada " killer " dai cittadini. È lì, all'incrocio con via Giustiniano Imperatore, che ...Travolto contro un muro da un'auto finita fiori strada. Morte assurda per un 18enne romano, la notte scorsa in via Giustiniano Imperatore. Il ragazzo, figlio della giornalista politica del Corriere ...Francesco Valdiserri - 18 anni - è stato travolto e ucciso la notte scorsa da un'auto all'incrocio con via Alessandro Severo a Roma.È il baratro del dolore più profondo per una famiglia che, all’improvviso, subisce la morte del figlio. Succede, ancora una volta, a Roma. Succede, ancora una volta, sulla Cristoforo Colombo: ...