(Di giovedì 20 ottobre 2022) Dorna ha comunicato leufficiali deicollettivi dellaper quanto riguarda la stagione. La classe regina vedrà tre appuntamenti che precedono l’inizio della nuova stagione, con il primol’8 novembre, come da tradizione a Valencia. Successivamente, a Sepang la nuova sessione tra il 10 e il 12 febbraio, e infine a Portimao l’11 e il 12 marzo a ridosso del nuovo campionato. Infine, Jerez il 1° maggio e Misano l’11 settembre, quindi a stagione in corso, completano il quadro. SportFace.

SPORTFACE.IT

Di seguito tutte le date, che dovranno esseredalla Dorna nelle prossime settimane. VEDI ANCHE È unasempre più asiatica: confermato il GP d'India nel 2023 Laatterra in ...Tra le altre regoleda Dorna a riguardo, i fine settimana del Mondiale di2023 dovranno essere organizzati in modo tale che la classe regina sia sempre l'ultima a correre in ... MotoGP, ufficializzate date dei test 2023 La Dorna ha ufficializzato le date dei test pre-campionato, che si divideranno tra Valencia, Sepang e Portimao, ma anche quelle delle due giornate che avranno a disposizione le squadre nel corso del c ...