Ma che calcio stiamo seguendo?

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 20 ottobre 2022) I campionati dieuropei, da qualche anno, non hanno più la continuità e – conseguentemente – la regolarità riguardante una normale disputa sportiva. Il tutto inficia sentenze emesse e riguardanti le squadre vincitrici dei massimi tornei nazionali, le partecipanti alle varie competizioni europee e le compagini retrocesse nelle serie minori. Campionati europei, competizioni continentali per club, tra le quali vi è una news entry: la UEFA Europa Conference League, meglio nota come Conference League o semplicemente Conference. Nata nel 2021, la Conference è una competizione calcistica continentale organizzata dall’Uefa ed è il terzo campionato europeo –per prestigio- dopo la Champions League e L’Europa League. Come se non bastasse, per far fronte ad esigenze -ai più sconosciute oppure presenti nell’immaginario collettivo- nasce La UEFA Nations League che è ...