LIVE Berrettini-Carballes Baena | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | terzo set in Fognini-Grenier | poi il romano

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 La partita tra Fabioe Hugoscivola alset: il francese ha vinto per 6-3 il secondo parziale. Si prolunga l’attesa per. 12.40 Buongiorno amici di OA Sport. Fabioha conquistato per 6-4 il primo set contro il francese Hugo: al termine di questo confronto avrà iniziosull’Arena. La presentazione della partita Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match tra Matteoe Roberto, ottavi di finale dell’Atp ...