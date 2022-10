Le consultazioni | tra iter e curiosità

... mentre in Italia c'è attesa per l'avvio delledopo le prime tensioni nella nuova ... In salita anche lo spreadBTp e Bund. Trimestrali in focus in Europa, deludono Ericsson e Volvo Sul ...Ora è la Meloni che, in coincidenza con l'apertura delleal Quirinale, garantisce in proprio tutti questi ismi contro un Berlusconi che si inseguedichiarazioni, precisazioni, ...Berlusconi l'avrebbe voluta al ministero della Salute ma il veto di Meloni non le ha dato scampo. Il Pd elegge le uscenti e indica Rossomando e Ascani vice ...Partono oggi le consultazioni per formare il nuovo governo dopo le elezioni politiche dello scorso 25 settembre. A partite dalle 10:00 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i leade ...