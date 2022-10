Giustizia | Nordio incontra Berlusconi | ' I nostri programmi uguali | fare il Guardiasigilli sarebbe un onore'

08:32 Verso accordo per il ministero dellaLa casella del ministero dellaè una ...starebbe per abbandonare l'ideo di Elisabetta Casellati accettando l'investitura di Carlo. ...Intanto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, ha incontrato Carlo, il deputato di Fdi in pole per il ministero della, dicastero nel quale il Cavaliere vorrebbe ...Il penalista barese Francesco Paolo Sisto, già sottosegretario alla Giustizia, potrebbe diventare il numero due del Consiglio superiore della magistratura nel caso in cui Forza Italia non riuscisse a ...«C’è Nordio che è bravissimo, vedilo perché magari ti convinci che è la scelta giusta per la Giustizia», aveva raccomandato lunedì ...