Francesco Valdiserri travolto e ucciso sulla Colombo | alla guida 23enne ubriaca e drogata | arrestata

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Eracon un tasso alcolemico superiorenorma e sotto effetto di sostanze stupefacenti (è risultata positivacannabis)la ragazza di 23 anni che nella notte, poco dopo la mezzanotte, ha, il giovane di appena 18 anni che si trovava sul marciapiede in via. Il ragazzo, che tra qualche giorno avrebbe compiuto 19 anni, era con un amico, stava passeggiando quando un’auto, a folle velocità, è finita sul marciapiede. E lo ha investito, senza lasciargli scampo. La dinamica dell’incidente in cui ha perso la vitaIl drammatico incidente è avvenuto questa notte, intorno a mezzanotte e mezza,via ...

