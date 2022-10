Ancora una volta la dichiarazione di Tajani al Ppe | il caso degli audio a Bruxelles

Leggi su iltempo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "Sono qui per confermareunala posizione del leader del mio partito, del mio partito e la mia personale, totalmente a favore della Nato, a favore delle relazioni transatlantiche, a favore dell'Europa e contro l'inaccettabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia". Il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio, a margine del prevertice del Ppe alla Biblioteca Solvay a, pronuncia lain inglese, per poi ripeterla in italiano, su richiesta dei giornalisti italiani. Insomma, nessun fraintendimento dopo ildi Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. "Sono felice che Antoniosia con noi qui oggi. La sua posizione è di ...