Amazon presenta in Italia la prima denuncia penale contro il fenomeno delle recensioni false in cambio di denaro o prodotti

(Di giovedì 20 ottobre 2022)hato inlaper boosting, ilper cui siti e gruppi social offrono rimborsi indivalutazioni positive. Si tratta del primo procedimento di questo tipo a livello europeo. Insieme allacausa civile in Spagna e a dieci nuove azioni legali negli Stati Uniti, lamira “a individuare e bloccare operatori che gestiscono più di 11.000 siti web e gruppi social che alimentano il mercato”, come annunciato dalla multinazionale in una nota e ribadito dal vice presidente Dharmesh Mehta. “Non c’è posto per lesu ...

11.07 False recensioni, prima denunciain Italia la prima denuncia penale in Ue e la prima causa civile in Spagna contro l'attività dei broker di recensioni false. Procedimenti che,con altre 10 azioni legali avviate in Usa,...ha anche presentato la sua prima denuncia civile in Spagna contro un broker di recensioni false, Agencia Reviews . L'operatore con sede in Spagna prende di mira venditori e clienti diAmazon ha presentato in Italia la prima denuncia penale per boosting, il fenomeno per cui siti e gruppi social offrono rimborsi in cambio di false valutazioni positive. Si tratta del primo procediment ...Amazon ha presentato in Italia la prima denuncia penale a livello europeo, la prima causa civile in Spagna e altre 10 azioni legali negli Stati Uniti, confermando il suo impegno nel proteggere i clien ...