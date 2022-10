Al Demo Day le prime 9 startup di Berkeley Skydeck Europe Milano

Agenzia ANSA

Ogni startup ha ottenuto un finanziamento di 145mila euro da Lendlease e nel primoha potuto presentare la sua idea a una platea di investitori internazionali. Lendlease è il gruppo ...Le due start up hanno ottenuto il riconoscimento ieri, al termine del "" ospitato da Baglio di Pianetto, a Santa Cristina Gela (Pa), e organizzato in collaborazione con Acceleratore factory ... Innovazione: 'Demo day', selezionati progetti di 2 start up Rho (Milano), 20 ott. (askanews) - Nove startup hanno concluso il primo percorso di accelerazione di Berkeley Skydeck Europe, ...Sono Cicero Experience e The Open Stage, i due progetti selezionati per l'ultima tappa di "Born Global" che si svolgerà all'ambasciata Italiana di Berlino il prossimo 10 novembre, organizzata da Villa ...