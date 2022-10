AEW | Ufficiali data e location di Winter is Coming

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La AEW ha annunciato nuovi dettagli su “is”, il suo speciale televisivo annuale di dicembre, che prende il nome dal popolare tormentone di “Game of Thrones”. La promotion ha annunciato sui social media che l’evento si terrà mercoledì 14 dicembre al Curtis Culwell Center nell’area di Dallas-Fort Worth. Uno show che ha sempre regalato emozioni Lo show sarà la terza puntata dello speciale “Is”, iniziato nel 2020. Lo show, uno dei principali eventi AEW del mercoledì sera dell’anno, ha prodotto momenti importanti in passato. Nel debutto del 2020, Kenny Omega è diventato heel sconfiggendo Jon Moxley per l’AEW World Heavyweight Championship nell’evento principale ed inoltre il leggendario wrestler Sting ha fatto il suo debutto nella compagnia. L’anno successivo, l’incontro per l’AEW ...

