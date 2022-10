Zerocalcare | poca ironia | il suo “dramma” per la vittoria della destra diventa polemica contro il “Secolo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La satira sugli altri gli riesce alla grande, l’su se stesso un po’ meno. Peccato., il grande disegnatore famoso per le strisce sull’Armadillo, geniale sceneggiatore di una serie tv, “Strappare lungo i bordi” (molto apprezzata anche a, sperando che questa affermazioni non lo spinga a querelarci), inciampa su una sua intervista dalle domande surreali e dalle risposte lunari. Non potendo lavorare di gomma cancellina, come quando realizza le sue strisce,accusa su Twitter i giornali, “Repubblica” e il “d’Italia” di aver mal interpretato il suo augusto e cristallino pensiero affidato alla penna amica di una giornalista che lo aveva torchiato a sangue riuscendo nell’impresa (si fa per dire…) di fargli sostenere che laè un ...

In provincia il rischio di dispersione è altissimo, gli spazi sono grandissimi e la densità è, ... Parte del progetto, seppure non in prima linea, è il fumettista, formatosi proprio ...Ho iniziato molto dopo la prima messa in onda e con poche aspettative, considerata la mia... Daje , bella , ahó ormai scorrono nel nostro sangue; merito di, ma anche di un bellissimo ... Zerocalcare: «Luoghi come Askatasuna e Edera sono la ricchezza di Torino, creano socialità attiva» Il fumettista aretino accusa Repubblica di avergli attribuito affermazioni mai pronunciate sul rischio di mancate elezioni per i prossimi vent'anni. "No, non penso che ritorni il fascismo in Italia" ...Il fumettista Zerocalcare ha voluto puntualizzare su alcune sue dichiarazioni riportate dal quotidiano Repubblica a seguito di un'intervista.