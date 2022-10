Viola Come Il Mare | Chi È Romano Reggiani | Che Interpreta Raniero!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)il: nella fiction è arrivato un nuovo personaggio, Raniero. Adrlo è, giovane attore che ha già recitato in altre fiction. Ecco cosa c’è da sapere su di lui… Inilc’è un nuovo personaggio destinato sicuramente a cambiare le carte in tavola. Si tratta di Raniero, che aiutaa ritrovare suo padre e si avvicina molto a lei. Il personaggio èto da. Questo giovane attore è già comparso in televisione e lo si vedrà anche prossimamente in altre fiction. Ci sono diverse cose da sapere su di lui.il: la carriera di ...