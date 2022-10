Screening e prevenzione | a Telese Terme torna il camper dell’Asl

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Afa tappa, anche quest’anno, l’ambulatorio mobile per la campagna dicontro i tumori, grazie alla programmazione attuata dalla Asl di Benevento. Nei giorni 27, 28 e 29 ottobre, senza prenotazione e gratuitamente per i cittadini di, Castelvenere e San Salvatore Telesino sarà possibile effettuare a: Consegna Kit colon retto, per donne e uomini dai 50 ai 79 anni; Mammografia, per le donne dai 50 ai 69 anni; Pap Test, per le donne dai 25 ai 64 anni di età. “Lo scorso anno questa iniziativa ha riscosso agrande successo di partecipazione da parte dei nostri cittadini, sensibili, evidentemente ai ...