Quote rosa il paravento dei dem

leggo.it

Questo palinsestopromette di essere apprezzato dal pubblico televisivo. Fatta eccezione però per chi ha il successo consolidato da anni (vedi Mara, Daniele, Clerici ma anche Bortone, Fialdini, ...... il folto centrocampo a cinque composto da Rondinella, Gladestony, Felippe, Dee D'Alessio; ... PRONOSTICO EDiamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Giugliano Pescara ... La direttrice Simona Sala e le quote rosa di Rai2 Simona Ventura, Paola Perego, Elisa Isoardi, Mia Ceran, Greta Mauro, Paola Ferrari sono le nuove punte di diamante del daytime di Rai2. Una rosa messa in campo e diretta da Simona Sala, responsabile..Sant'Elpidio a Mare (Fermo) - Terzo stage e "giro di boa" (sei, infatti, sono - in totale - le tappe) per il Giro d'Italia di Ciclocross (C.X.) - targato ...