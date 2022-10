Question time | mirino sui ritardi del dissesto | proposta una Commissione d’indagine

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Istituiamo unaconsiliare speciale sulla gestione della procedura di uscita dal“. E’ laavanzata questa mattina a palazzo Mosti da Vincenzo Sguera, segretario provinciale di Azione e capogruppo dei ‘Civici e Riformisti’. Come da previsioni, sono state le sue interrogazioni sui conti del Comune capoluogo a vivacizzare la seduta di Consiglio dedicata al ‘’- “La chiamospeciale e non, come pure è scritto nello Statuto, perchè la polemica non mi interessa, – ha spiegato l’esponente di minoranza – mi interessa capire cosa è accaduto in questi sei anni (il default veniva dichiarato nel gennaio 2017, ndr) e ancor di più procedere speditamente per voltare pagina. Ci sono ...